İmren Alaçatıspor 4-4 Beraberlikle Başladı

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İzmir Süper Amatör Lig D Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, 2024-2025 sezonunun ilk maçında, deplasmanda karşılaştığı Selçuk Çamlıkspor maçında 4-4 berabere kaldı.

Selçuk Çamlıkspor, maçın ilk dakikasında bulduğu penaltıyı Barış Başboğa'nın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Penaltı golünün ardından İmren Alaçatıspor karşısında etkili olan Selçuk Çamlıkspor, 18. dakikada Barış Başboğa'nın uzaktan attığı şutun gol olmasıyla skoru 2-0 yaptı. Barış Başboğa, takımının bulduğu penaltıyı 22. dakikada da gole çevirerek takımını 3-0 öne geçirdi. Art arda gelen 3 golün ardından toparlanmayı başaran İmren Alaçatıspor, 25. dakikada Mehmet Berkay Çakıcı ve 33. dakikada da Murat Çetin'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-2 mağlup kapattı.

Beraberlik golü 90+6'da geldi

Maçın ikinci yarısında İmren Alaçatıspor oyuncusu Murat Çetin, 62. dakikada bulduğu pozisyonu gole çevirerek skoru 3-3 yaptı. Ancak Selçuk Çamlıkspor'un maçın 76. dakikasında bulduğu penaltıyı Barış Başboğa'nın gole çevirmesiyle İmren Alaçatıspor 4-3 mağlup duruma düştü. İmren Alaçatıspor, 4. golünü, 90+6. dakikada Mehmet Berkay Çakıcı'nın ayağından bularak, zorlu deplasman maçından 1 puan ile döndü.

"Takımımızın bu olumsuz skorlarda gösterdikleri tepkinin ileriki zamanlar için umut verdiğini düşünüyorum"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan İmren Alaçatıspor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Ligin ilk maçları zor olur derler; evet gerçekten, ilk 20 dakikada 2'si penaltıdan, 3 gol yiyince tabiri caizse ne olduğumuzu anlamadık. Oyuncularımızın bu olumsuz duruma gösterdiği ani reaksiyonla ilk yarıyı 3-2 mağlup kapattık. İkinci yarıda tekrardan maçı 3-3'e getirmemize rağmen yediğimiz bir penaltı golü ile tekrar mağlup duruma düştük ve maçın son dakikalarında bulduğumuz golle maçın 4-4 berabere bitmesini sağladık. Yeni kurulmuş ve genç oyunculardan kurulu takımımızın bu olumsuz skorlarda gösterdikleri tepkinin ileriki zamanlar için umut verdiğini düşünüyorum. Fakat tabi ki galip gelmek isterdik, ama yenseydik de aynısını söyleyecektim. Artık geriye bakmanın faydası yok. Bir an evvel bu maçı unutup hatalarımızdan ders çıkartarak, önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Eski İzmir maçına odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Hatalarımızı düzeltmek için ilk antrenmandan itibaren çalışmalarımız o yönde olacak"

İmren Alaçatıspor Sportif Direktörü Haydar Yılmaz da yaptığı değerlendirmede, "Ne yazık ki maça istediğimiz gibi başlayamadık. Daha 30. saniyede penaltıdan kalemizde golü görünce moralimiz bozuldu ve akabinde kısa sürede 3-0 geriye düştük. Basit bireysel hatalardan kalemizde yediğimiz gollerden sonra sevindirici olan taraf takımımızın hemen reaksiyon gösterip, skoru dengelemesi idi. Oyun genelinde üstün olan taraf hep bizdik. Hatalarımızı gördük. En kısa zamanda hatalarımızı düzeltmek için ilk antrenmandan itibaren çalışmalarımız o yönde olacaktır. Son olarak bunu da söylemek isterim; kalemizde gördüğümüz 3 gol de penaltıdan. Ayrıca genç ve yeni bir takımız. Doğal olarak oyuncularımızın uyum süreci de var. Ama kısa sürede bu sorunları aşacağımıza inanıyorum" diye vurguladı.

İmren Alaçatıspor, ligin ikinci haftasında, 19 Ekim Cumartesi günü, sahasında saat 14.00'te Eski İzmir GK'yı konuk edecek. - İZMİR