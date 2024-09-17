İnan: Galatasaray'ı tebrik ediyorum - Son Dakika
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Spor

İnan: Galatasaray'ı tebrik ediyorum

Selçuk İnan, Galatasaray karşısında kaybettikleri için üzgün ancak iyi mücadele ettiklerini belirtti.

17.09.2024 23:48
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Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 kaybeden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele etmelerine rağmen yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İnan, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Maça zorlu şartlarda çıktıklarını aktaran İnan, "Daha önce iki gün arayla iki deplasman maçı oynayan takım hatırlamıyorum. Oyuncularımın haklarını korumak benim önceliğim. Bizim için zordu. Gaziantep'ten Sivas'a gittik, oradan buraya geldik. Zaten 8 önemli oyuncumuz bizimle değildi. Bizim gibi takımlar için bu kadar oyuncu önemli bir eksik. Buna rağmen iyi mücadele ettik. Galatasaray bugün hak ederek kazandı. Onları tebrik ediyorum. Bizim de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takımız. Sahada topun bizde olduğu dönemde biraz daha kaliteli olabilseydik önemli boşluklar yakalardık. Birden fazla gol atabilirdik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama maçı kaybettiğimiz için üzgünüm." diye konuştu.

Galatasaray maçına hazırlanmak için zamanları olmadığını dile getiren Selçuk İnan, "8 önemli oyuncumuz eksikti. Doğru oyuncuları en kısa sürede bulmak ve neredeyse hiç taktik antrenman yapamadan Galatasaray maçına çıkmak kolay değil. Elimizdeki oyuncuların neredeyse tamamı defansifti. Ofansif oyuncularımız ya statü ya da sakatlıktan dolayı aramızda değildi. Benim için maçın başında 2 gol yemek büyük hayal kırıklığı oldu. İlk yarım saati istediğimiz şekilde geçebilseydik maçın sonucu farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"İlk golde bir el olduğunu düşünüyorum"

Selçuk İnan, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu golde el olduğunu düşündüğünü söyledi.

Pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında kısa incelendiğini savunan genç teknik adam, "Eski bir futbolcu olarak ilk golde bir el olduğunu düşünüyorum. Hakemin verdiği karardan ziyade pozisyondan sonra çok çabuk oyunu başlatmasını anlayamadım. Çok çabuk karar verilebilecek bir pozisyon değildi. Daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeliydi. Bana göre el vardı ama hakem bunu pas geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon oynadıkları 4 maçtaki hakem kararlarına değinen İnan, "Gaziantep FK Teknik Direktörü olarak bu sezon hakemleri eleştirmedim. Bir eleştiri olacaksa her maçta takdir haklarının hepsini rakiplerden yana kullandılar. Sessiz kalmanın faydasını görmedim. Sesimin çok çıkmasını da istemiyorum ama büyük bir futbol şehriyiz. Hakemlerin bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını rica ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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