İrem Örül Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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İrem Örül Bronz Madalya Kazandı

İrem Örül Bronz Madalya Kazandı

Tiran'da düzenlenen şampiyonada İrem Örül, bronz madalya kazanarak Yerköy'ün gururu oldu.

26.11.2024 13:49
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Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan genç sporcu İrem Örül takdir topladı.

Arnavutluk Tiran'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Yerköylü öğrenci İrem Örül, başarısıyla ilçenin gururu oldu. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam ve İrem Örül, Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı makamında ziyaret ederek bu büyük başarıyı paylaştılar. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, makamında ağırladığı İrem Örül ve öğrencinin yetişmesinde emeği geçen Ahmet Gün'ü tebrik etti. Öğrenciye hediye takdim eden Altınkaynak, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

İsmail Altınkaynak: "Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz"

Genç sporcuların böylesine büyük platformlarda yer almasının, hem eğitim hem de spor camiası için çok değerli olduğunu belirten Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "İrem Örül, azmi ve disipliniyle sadece Yerköy'ün değil, ülkemizin de gurur kaynağı olmuştur. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam da genç sporcuyu tebrik ederek, ilçenin bu tür başarılarla daha sık anılacağını umduğunu söyledi. Sağlam, sporun ve eğitimin birlikte ilerlemesinin önemine vurgu yaparak, "Bu başarı hepimiz için bir motivasyon kaynağı. İrem'in azmi diğer öğrencilerimize de örnek olacaktır" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İrem Örül Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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