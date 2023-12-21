- İrfan Buz'dan iç saha eleştirisi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz:

"Evimizde oynadığımız maçlarda her pozisyon kalemizde ya gol oluyor, ya bir şeyler oluyor"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kendi sahalarında rakip takımın her pozisyonunun gol olduğuna dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, "Bu akşam bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaya çıktık. Şimdi baktığımızda Çorumspor ile karşılaştık. Çorumspor son 3 haftada galibiyetlerle tanışıp buraya geldi. Önemli bir kadroya sahip. Kendileri hedef olarak play-offa gitmek istiyorlar. Tabii bizim açımızdan da her puan çok önemli, bunu söyleyebiliriz. Müsabakaya baktığınız zaman özellikle ilk devre yüzde 60 top bizdeydi. 3. dakikada Mert'in pozisyonuyla birlikte başlayarak birkaç tane pozisyonumuz vardı. Rakibimize baktığınızda bir tane pozisyonu vardı, o da penaltı oldu. Onu haricinde rakibimiz çok fazla pozisyona girmedi. Özellikle 1-0'dan sonra içeride ne hikmetse bilmiyorum, yani her pozisyon, bir pozisyon olsun, yarım pozisyon olsun kalemizde ya gol oluyor, ya bir şeyler oluyor. Bu da zaman zaman kolay olmuyor ancak arkadaşlarımız bugün gerçekten, özellikle son müsabakalara baktığınızda, içeride oynadığımız müsabakalara baktığımızda iyi bir müsabaka çıkardıklarını düşünüyorum. 1-0'dan sonra golü atmamız da çok önemliydi. Çünkü dönmek de önemli bizim durumumuzda. Bunu yaptık, devre arasına girdik. Tabii kazanmak istedik ama dengeli oynamanız gerekiyor. Dengeli derken coşkulu, baskılı, istekli ama aynı zamanda dengeyi sağlamak durumundasınız. Onu yapmaya çalıştık ama maalesef gereken golü bulamadık. O yüzden berabere kaldık ama dediğim gibi takımdan memnumum. Oyuncular bu müsabaka için ellerinden geleni yaptılar. Beraberlik aldık. Son müsabakamız Manisa'da olacak. Oraya da puanlar için gideceğiz. Bizim açımızdan da önemli bir müsabaka. Ondan sonra ilk devreyi bitirmiş olacağız. Çorumspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.