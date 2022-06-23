ISF Dünya Voleybol Şampiyonası

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Brezilya'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden kadın ve erkek voleybol takımları, çeyrek finale çıktı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'da başlayan organizasyon, devam ediyor. Şampiyonada kadınlarda Acıbadem Doğa Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Türkiye Voleybol Lisesi, çeyrek finale yükseldi.

Yarın yapılacak çeyrek final müsabakalarında Acıbadem Doğa Anadolu Lisesi, Kıbrıs Rum Kesimi takımı, Türkiye Voleybol Lisesi ise Yunanistan temsilcisi ile karşılaşacak.