İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu - Son Dakika
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İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu

14.05.2022 09:52
İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Erkek Voleybol Milli Takımı, böylece üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Kadın Voleybol Milli Takımı da Brezilya'daki oyunlarda İtalya'yı finalde mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuştu.

İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu
İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu

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İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu! İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Akdeniz Oyunları geniş kadrosu belirlendi A Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Akdeniz Oyunları geniş kadrosu belirlendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu - Son Dakika


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