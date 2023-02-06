İskenderunspor, depremde teknik ekipten 2 antrenörün enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi - Son Dakika
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İskenderunspor, depremde teknik ekipten 2 antrenörün enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi

06.02.2023 15:24

İskenderunspor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da hissedilen depremde teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi. Kulüpten yapılan açıklamada "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır" denildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden İskenderunspor, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını duyurarak yardım talebinde bulundu.

"2 HOCAMIZ GÖÇÜK ALTINDA KALMIŞTIR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır.

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"ACİL YARDIM BEKLEMEKTEYİZ"

İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderunspor için acil yardım beklemekteyiz" ifadelerini kullanıldı

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SON DAKİKA: İskenderunspor, depremde teknik ekipten 2 antrenörün enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi - Son Dakika
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