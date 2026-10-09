İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar

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Fenerbahçe'de Slovak stoper Milan Skriniar'ın yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirileceği öğrenildi. İsmail Kartal, oyuncusunu Rize deplasmanında yedek soyunduracak.

Milli ara dönüşünde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadroda dikkat çeken bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 

SKRINIAR YEDEK KULÜBESİNE GİDİYOR

Fenerbahçe'de Slovak stoper Milan Skriniar'ın yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirileceği öğrenildi. Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinin başında gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla çıktığı 13 resmi karşılaşmada toplam 1.150 dakika süre aldı. Yalnızca milli ara öncesindeki Eyüpspor mücadelesinde 70 dakika sahada kalan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, diğer tüm maçlarda 90 dakika boyunca görev yaptı. 

İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar

DÖRT MAÇTA DA 90 DAKİKA OYNADI

Slovakya Milli Takımı'nın son dönemdeki 4 karşılaşmasında da 90'ar dakika forma giyerek yoğun bir tempodan geçen tecrübeli stoper için sakatlık riskini göz önüne alan İsmail Kartal, oyuncusunu Rize deplasmanında koruma kararı aldı.     

İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkma başarısı gösteren Skriniar, bu süreçte takımına 1 gol ve 1 asistlik de katkı sağladı.

İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar
Milan Skriniarİsmail KartalFenerbahçeFutbolRizeSporSon Dakika

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