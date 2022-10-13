İstanbul Başakşehir - RFS: 3-0

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4'üncü maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti ve 2 maç kala liderliğini sürdürerek gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72'nci dakikalarda Okaka kaydetti.

11'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'in ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.23'üncü dakikada Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Touba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.38'inci dakikada Caiçara, sağ kanattan pasını ceza sahasının dışındaki Deniz'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci iki hamlede kontrol etti.45'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Berkay'ın sol kanattan kullandığı kornerde Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.İlk yarı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.65'inci dakikada Okaka'nın ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci iki hamlede kontrol etti.72'nci dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Okaka, topla birlikte hareket ederek rakip yarı alana girdi ve sağ kanattan hareket eden Traore'ye pasını çıkardı. Ceza sahasına giren Traore'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci kurtardı. Dönen topu altıpas üzerinde önünde bulan Okaka, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-0.90+1'inci dakikada Başakşehir'in sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kurtardı.

Karşılaşma Başakşehir'in 3-0 üstünlüğü ile bitti.

- Başakşehir