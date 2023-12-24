 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Yüzme Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Yüzme Yarışları Gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde düzenlenen yüzme yarışlarında 364 sporcunun rekabet ettiğini duyurdu. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yeni yılda da yarışları düzenli şekilde yapmak istediklerini belirtti.

İstanbul Yüzme Yarışları Gerçekleştirildi
24.12.2023 - 14:05,
Abone Ol

Spor İstanbul Yüzme Yarışları, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yarışmayı yeni yılda da düzenli şekilde yapmak istediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2023-2024 Yüzme Yarışları'nın birincisini gerçekleştirdi. İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde iki gün süren yarışlarda 364 master ve gelişim grubu sporcusu kıyasıya rekabet etti. Spor İstanbul, 2023 yılına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde de hızını kesmiyor. 2024 yılında da her ay yapılması planlanan Yüzme Yarışları'na startı verdi. 2023-2024 Yüzme Yarışları, geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cuma günü başladı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yüzme yarışlarını hayata geçirmek için uzun zamandır çalıştıklarının altını çizdi. Onur, "Bizim 26 havuzumuz var. Spor İstanbul tesislerini kullanan 1 milyona yakın İstanbullu var. Bunların üçte biri, yüzmeyi seven insanlar" dedi.

Spor İstanbul Yüzme Yarışları'nı yeni yılda da düzenli şekilde yapmak istedikleri kaydeden Onur, "Bu organizasyonla yüzücüleri bir araya getirmek istedik, çünkü onlar güzel ve iyi insanlar. Sporu seven insanlar güzel insanlardır. Bu yarışlar ilk olacak. İnşallah diğer semtlerdeki havuzlarda da bu yarışları düzenleyeceğiz" dedi.

190 kadın ve erkek master yüzücü

Açılış törenin ardından Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinin gözetimindeki yarış programına geçildi. Çeşitli kategorilerde toplam 190 kadın ve erkek master yüzücünün katıldığı yarışların sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Masterlar, ortaya koydukları performansla adeta profesyonel sporculara meydan okudular.

Yetenekli çocuklar kulüplere

Cumartesi günüyse havuz, çocuklarındı. İkinci gün, gelişim grubundan toplam 174 kız ve erkek çocuğun yarışlarına sahne oldu. Profesyonel spor kulüplerinden gelen eğitmenlerinin de izlediği gelişim grubu yarışlarında da dereceye girenlere madalya ve kupalar verildi. Kulüp eğitmenleri, yetenekli buldukları çocukları kulüplerinin altyapısına davet edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Spor, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Yüzme Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika


14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı

Son Dakika
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:47:49. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Yüzme Yarışları Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement