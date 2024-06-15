İsviçre, Macaristan\'ı 3-1 mağlup etti

Spor

Almanya'nın 5-1'lik İskoçya galibiyetiyle açılış yapan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün A Grubu'nda oynanan Macaristan- İsviçre karşılaşmasıyla başladı. Köln Stadyumu'ndaki maçı 3-1 İsviçre kazandı.

GALİBİYET GOLLERİ İLK YARIDA GELDİ

Şampiyonadaki ilk maçında İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kwadwo Duah, 45. dakikada Michel Aebischer ve 90+3. dakikada Breel Embolo kaydetti. Macaristan'ın tek golünü ise 66. dakikada Barnabas Varga attı.

TURNUVA TARİHİNİN EN GENÇ KAPTANI SZOBOSZLAI

Macaristan'da maça kaptan olarak çıkan 23 yaşındaki Dominik Szoboszlai, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç kaptanı oldu.

A GRUBUNDA 2. HAFTA MAÇLARI

Macaristan'ı yenen İsviçre, gruptaki ikinci maçında 19 Haziran saat 22.00'de Almanya'ya farklı kaybeden İskoçya ile, Macaristan ise aynı gün saat 19.00'da turnuvanın ev sahibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇLARDAN SONRA A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya: 3 puan/+4 averaj

2- İsviçre: 3 puan/+2 averaj

3- Macaristan: 0 puan/-2 averaj

4- İskoçya: 0 puan/-4 averaj