İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti

İsviçre, Macaristan\'ı 3-1 mağlup etti

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kwadwo Duah, Michel Aebischer ve Breel Embolo'nun golleriyle 3-1 İsviçre kazandı. Macaristan'ın tek golünü ise Barnabas Varga attı.

15.06.2024 17:47
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Almanya'nın 5-1'lik İskoçya galibiyetiyle açılış yapan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün A Grubu'nda oynanan Macaristan- İsviçre karşılaşmasıyla başladı. Köln Stadyumu'ndaki maçı 3-1 İsviçre kazandı.

GALİBİYET GOLLERİ İLK YARIDA GELDİ

Şampiyonadaki ilk maçında İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kwadwo Duah, 45. dakikada Michel Aebischer ve 90+3. dakikada Breel Embolo kaydetti. Macaristan'ın tek golünü ise 66. dakikada Barnabas Varga attı.

İsviçre, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti

TURNUVA TARİHİNİN EN GENÇ KAPTANI SZOBOSZLAI

Macaristan'da maça kaptan olarak çıkan 23 yaşındaki Dominik Szoboszlai, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç kaptanı oldu.

A GRUBUNDA 2. HAFTA MAÇLARI

Macaristan'ı yenen İsviçre, gruptaki ikinci maçında 19 Haziran saat 22.00'de Almanya'ya farklı kaybeden İskoçya ile, Macaristan ise aynı gün saat 19.00'da turnuvanın ev sahibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti

İLK MAÇLARDAN SONRA A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya: 3 puan/+4 averaj

2- İsviçre: 3 puan/+2 averaj

3- Macaristan: 0 puan/-2 averaj

4- İskoçya: 0 puan/-4 averaj

Macaristan, İsviçre, Köln, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alpi: 3-1 yendi adamların averajını yemeyin ?? 2 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: işte verilen haberlerin de doğruluğu bunun gibi. Son dakika haberlerine fazla inanmamak lazım 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü: 3-1 bitti maç. Amatörler mi çalışıyor Allam yaaa 1 0 Yanıtla
  • kadir almas: maç bitmeden mi haber yaptınız 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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