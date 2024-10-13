İtalya'da Avrupa IQ Foil Şampiyonası Gerçekleştirildi

İtalya'da düzenlenen Avrupa IQ Foil Şampiyonası'nda milli yelkenciler de mücadele etti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa IQ Foil Şampiyonası, İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirildi.
Şampiyonada IQ Foil erkekler genel kategoride 69 sporcunun arasında ay-yıldızlı sporculardan Onur Cavit Biriz (Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi), yarışı 22. sırada tamamladı.
Organizasyonda 42 sporcunun yarıştığı IQ Foil 23 yaş altı erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Artun Şenol (Urla Deniz Spor Kulübü) 14'üncü, Ali Kaan Karataş ise (EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü) 35. sırada yer aldı.
33 sporcunun yarıştığı IQ Foil 23 yaş altı kadınlar kategorisinde Nurhayat Güven (Balıkesir Ferdi) 24'üncü, Merve Vatan (Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi) ise 31. sırada yarışı bitirdi.
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