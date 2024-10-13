İzlanda, Türkiye Maçında Farklı Sonuç Bekliyor - Son Dakika
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Spor

İzlanda, Türkiye Maçında Farklı Sonuç Bekliyor

İzlanda teknik direktörü Hareide, Türkiye'ye karşı farklı bir sonuç beklediklerini ifade etti.

13.10.2024 19:50
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek İzlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Age Hareide, "Yarın sadece sonuç Türkiye'deki maçtan farklı olacak." dedi.

Age Hareide, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Johan Berg Gudmundsson ile birlikte katıldı.

Hareide, " İzmir'de mağlup olmuştunuz, yarın nasıl bir maç bekliyorsunuz?" sorusuna, "Yarın sadece sonuç Türkiye'deki maçtan farklı olacak." yanıtını verdi.

Norveçli teknik adam, İzlanda'nın Türkiye'ye karşı evindeki yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine, "Sürekli tarihe bakarak konuşamayız her maç farklıdır. İzlanda kendi sahasında çok güçlü bir ekip. Türkiye bana göre Avrupa'daki en güçlü ekiplerden biri, ilk 3'e girip B Ligi'nde kalmak için Türkiye'yi yenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Thordarson ve Thorsteinsson'un cezası nedeniyle kadroda iki mecburi değişiklik yapacağını aktaran deneyimli teknik adam, bunun dışında ilk 11'inde değişiklik yapmayı düşünmediğini açıkladı.

Hareide, "Hava ve zemin şartları Türkiye için zorluk oluşturur mu? Size avantaj sağlar mı?" sorusunu, "Aslında iki taraf için de aynı şartlar olacak. İzlanda için Türkiye'de 30 derecede oynamak ne kadar zor ise Türkiye için de sıfır derecede oynamak aynı derecede zor." şeklinde yanıtladı.

İzlandalı milli futbolcu Johan Berg Gudmundssonda kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Yarın kazanmayı umuyoruz. Yarınki maç bizim için zor olacak. Türkiye'nin iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de yarınki maçı onlar için zorlaştırmaya çalışacağız. Türkiye'ye deplasmanda yenilmiştik, rövanşı almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, İzlanda, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzlanda, Türkiye Maçında Farklı Sonuç Bekliyor - Son Dakika

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