İZVAK'tan Hakem Hatalarına Tepki - Son Dakika
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Spor

İZVAK'tan Hakem Hatalarına Tepki

İZVAK, hakem hatalarının azalması için Türkiye Futbol Federasyonu'nu sorumluluk almaya davet etti.

06.01.2025 17:18
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İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu, futbolda hakem hatalarının azalması ve adaletin sağlanması için daha etkin çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

İZVAK'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçındaki hakem hatalarının İzmir futbol ailesini üzdüğü ifade edildi.

Sporda adaletin, dürüstlüğün ve hakkaniyetin sağlanmasının yalnızca kulüplerin değil, tüm futbol ailesinin ortak sorumluluğu olduğu kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Hakem hatalarının tekrar eden bir sorun haline gelmesi, hem futbolun itibarını zedelemekte hem de sahadaki emeğin karşılık bulmasına engel olmaktadır. Bu açıdan Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve diğer ilgili kurumları sorumluluk almaya, gereken adımları derhal atmaya davet ediyoruz. Açıkça sonuca etki eden hakem hatalarının minimize edilmesi ve adaletin sağlanması için daha etkin çözümler üretilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. İzmir kulüpleri olarak, futbolumuzun daha temiz ve şeffaf bir yapıya kavuşması adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İZVAK'tan Hakem Hatalarına Tepki - Son Dakika

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