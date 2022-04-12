Judo grup müsabakalarında Diyarbakır rüzgarı - Son Dakika
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Judo grup müsabakalarında Diyarbakır rüzgarı

12.04.2022 14:39
Judo grup müsabakalarında Diyarbakır rüzgarı

Diyarbakırlı judocular, Şanlıurfa'dan yapılan okullar arası küçükler judo grup müsabakalarında 9 madalya ile döndü.

Diyarbakırlı judocular, Şanlıurfa'dan yapılan okullar arası küçükler judo grup müsabakalarında 9 madalya ile döndü. Büyük bir başarıya imza atan judocular, Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Judo Diyarbakır İl Temsilcisi Osman Gökcül, Şanlıurfa'da 9 sıklette, 9 madalya elde ederek, önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Gökcül, Milli Eğitim Bakanlığı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarının 9-10 Nisan tarihleri arasında Şanlıurfa yapıldığını ve katılımın yüksek olduğunu kaydetti. Gökcül, müsabakalar sonunda, 4 erkek toplam 9 sporcularının Çorum'da yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettiğini belirtti.

Şanlıurfa'da elde edilen sonuçlar alt yapılarını ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtladıklarını ifade eden Gökcül, "Özellikle şunu vurgulamak istiyorum ilk defa kız takımı ile grup şampiyonasına katıldık. Kızlarımız, bu müsabakalarda 2 altın ve 3 gümüş madalya elde etti. 5 kızımız da finallere yükseldi. Final müsabakalarında kızlarımızın ortaya koyduğu performans görülmeye değerdi. Kızlarımıza büyük emek veren antrenörümüz Nasuh Koyun'u tebrik ediyorum. Erkek takımımızda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Bizim açımızdan verimli bir şampiyona oldu. Hedefimiz artık Türkiye finalleridir" dedi.

Gökcül, kendilerine destek veren ve her zaman yanlarında olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Mehmet Kesen ve Gençlik Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Judo grup müsabakalarında Diyarbakır rüzgarı
Judo grup müsabakalarında Diyarbakır rüzgarı

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Diyarbakır, Şanlıurfa, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judo grup müsabakalarında Diyarbakır rüzgarı - Son Dakika


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