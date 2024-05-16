Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan ikinci kez baba oldu

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kaan Ayhan ve değerli eşi Aylin Betül Ayhan'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kaan ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kayla'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.
Ayhan çiftinin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmişti.
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