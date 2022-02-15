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Kaan'ın hayalini Başkan Çetin gerçekleştirdi - Son Dakika

Kaan'ın hayalini Başkan Çetin gerçekleştirdi

15.02.2022 10:27
Kaan'ın hayalini Başkan Çetin gerçekleştirdi

Fanatik Beşiktaş taraftarı 12 yaşındaki Kaan Aydoğdu, gönül verdiği takımını statta izlemek için Başkan Soner Çetin'den yardım istedi.

Fanatik Beşiktaş taraftarı 12 yaşındaki Kaan Aydoğdu, gönül verdiği takımını statta izlemek için Başkan Soner Çetin'den yardım istedi. Başkan Soner Çetin'in yardımıyla maçı protokol tribününden izleyen Kaan'ın böylece hayali gerçek oldu.

Adana Demirspor ile Beşiktaş Türkiye Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 25'inci haftasında Yeni Adana Stadyumunda karşılaştı. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan 12 yaşındaki Kaan Aydoğdu da maça giderek taraftarı olduğu siyah beyazlı takımı kendi gözleriyle görmek istedi. Kaan, çok büyük ilginin olduğu maça girmek için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den annesi aracılığıyla yardım istedi. Kaan'ın annesi Sabriye Aydoğdu Başkan Soner Çetin'e ulaşarak Kaan'ın talebini iletti. Başkan Soner Çetin de seve seve Kaan'a yardımcı olabileceğini söyledi.

Yeni Adana Stadyumunun önünde Başkan Soner Çetin'le buluşan Kaan burada iki heyecanı birden yaşadı. Hem Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'le tanışan Kaan Aydoğdu hem de kendi gönül verdiği takımın maçını stadyumda izleme fırsatı buldu. Başkan Soner Çetin'e çok teşekkür eden Kaan'ın büyük heyecanla izlediği Adana Demirspor-Beşiktaş maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. - ADANA

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Adana Demirspor, Soner Çetin, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaan'ın hayalini Başkan Çetin gerçekleştirdi - Son Dakika Spor


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