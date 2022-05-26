Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı

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Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla sadece Galatasaraylıların değil taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi bir hayli merak ediliyor.

DİNAMO ZAGREB'İN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Adı sık sık Lyon, Milan, Wolfsburg gibi kulüplerle anılmasına rağmen hangi adresi tercih edeceği henüz netlik kazanmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atmadan önce Dinamo Zagreb'in kapısından döndüğü, Hırvat temsilcilerin Kerem'i Leipzig'e gönderdikleri Dani Olmo'nun yerine almayı düşündükleri ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE KRİZ ÇIKARDI

Galatasaray'la anlaşmadan önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın düşük tekliflerini kabul etmediği iddia edilen 23 yaşındaki kanat forvetin Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucunda sarı kırmızılı formayı giydiği aktarılırken, Kerem'i Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hesabın Kemal Danabaş'a kesildiği bildirildi.

PERFORMANSIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Galatasaray'da bu sezon 52 maçta 13 gol 9 asistlik istatistikle Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un da dikkatini çeken Kerem, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alırken, yıldız futbolcu için Atalanta'nın devrede olduğu bilgisi verildi.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Merih Demiral'ın da formasını giydiği Serie A ekibinde İlicic'in yaşadığı sorunları göz önünde bulunduran Gasperini'nin Kerem'i çok istediği vurgulanırken, İtalyan ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

MLS kulübü New York City'den de resmi teklif alan Kerem Aktürkoğlu'nun önceliğinin Avrupa olduğu için bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.