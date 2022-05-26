Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı

26.05.2022 11:54

Galatasaray'da bu sezon oynadığı 52 maçta 13 gol 9 asistlik performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Genç futbolcuyu ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde fatura, transferi ağırdan aldığı öne sürülen Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş'a kesildi.

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla sadece Galatasaraylıların değil taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi bir hayli merak ediliyor.

DİNAMO ZAGREB'İN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Adı sık sık Lyon, Milan, Wolfsburg gibi kulüplerle anılmasına rağmen hangi adresi tercih edeceği henüz netlik kazanmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atmadan önce Dinamo Zagreb'in kapısından döndüğü, Hırvat temsilcilerin Kerem'i Leipzig'e gönderdikleri Dani Olmo'nun yerine almayı düşündükleri ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE KRİZ ÇIKARDI

Galatasaray'la anlaşmadan önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın düşük tekliflerini kabul etmediği iddia edilen 23 yaşındaki kanat forvetin Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucunda sarı kırmızılı formayı giydiği aktarılırken, Kerem'i Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hesabın Kemal Danabaş'a kesildiği bildirildi.

PERFORMANSIYLA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Galatasaray'da bu sezon 52 maçta 13 gol 9 asistlik istatistikle Milli Takım hocası Stefan Kuntz'un da dikkatini çeken Kerem, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alırken, yıldız futbolcu için Atalanta'nın devrede olduğu bilgisi verildi.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Merih Demiral'ın da formasını giydiği Serie A ekibinde İlicic'in yaşadığı sorunları göz önünde bulunduran Gasperini'nin Kerem'i çok istediği vurgulanırken, İtalyan ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

MLS kulübü New York City'den de resmi teklif alan Kerem Aktürkoğlu'nun önceliğinin Avrupa olduğu için bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

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Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı - Son Dakika


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