 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var - Son Dakika
Üye Girişi

Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçında penaltı kaçıran Dusan Tadic'e tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Tadıc'in penaltıyı hızlı bir şekilde kullanması gerektiğini belirten binlerce yorum yaptı.

08.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:19
Abone Ol

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendiği maça Tadic'in kaçırdığı penaltı damga vurdu.

BU SEZON 4 PENALTI KAÇIRDI

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansıyla büyük beğeni alan yıldız futbolcu kaçırdığı penaltılarla da sert eleştiriliyor. Tadic bu sezon toplamda 4 penaltı kaçırdı.

TARAFTAR HIZLI KULLANMASINI İSTİYOR

Penaltı kullanırken topun üzerine yavaş yavaş giderek atışı kullanan Tadic'e taraftar tepki göstermeye başladı. Sarı-lacivertli futbolseverler yıldız futbolcunun atışı hızlı kullanması gerektiğini savunuyor.

Kaçırdığı penaltı olay oldu! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic\'ten tek bir isteği var
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

İstanbulspor, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var - Son Dakika


11:35
Rıdvan Dilmen canlı yayında Süper Kupa'nın oynanacağı tarigi verdi Rıdvan Dilmen canlı yayında Süper Kupa'nın oynanacağı tarigi verdi
11:25
Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41
Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor

Son Dakika
11:25 Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41 Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:50:08. #1.11#
SON DAKİKA: Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement