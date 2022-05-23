Kadın motorcular şov yaptı - Son Dakika
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Kadın motorcular şov yaptı

23.05.2022 14:35
Kadın motorcular şov yaptı

Mersin'de bant üretimi yapan BonaBant, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadın motorcuları ağırladı.

Mersin'de bant üretimi yapan BonaBant, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadın motorcuları ağırladı.

Düzenlenen etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve Mersinli iş kadınları da katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen birçok kadın motosiklet tutkunları BonaBant fabrikasının avlusunda yakılan ateşin etrafında çeşitli figürleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kadınların toplumun her alanında olması gerektiğine dikkat çeken BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "BonaBant olarak kadınların toplumdaki yeri bizim için çok önemlidir. Bu sebeple kadınların özgür ruhunu yaşatmayı başaran kadın motorcularla fabrikamızda bir araya geldik. Yaptıkları gösterilerle keyifli anlar yaşadık. Kadınlarımızın her alanda aktif olması gerekiyor. Bunun en iyi örneklerinden birisi de kadın motorcularımız oldu. Kendilerine bizlere zaman ayırdıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kadın motorcular şov yaptı
Kadın motorcular şov yaptı

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Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

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