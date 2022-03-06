Kadınlar derbisinde anlamlı hareket - Son Dakika
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Kadınlar derbisinde anlamlı hareket

06.03.2022 12:31
Kadınlar derbisinde anlamlı hareket

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka arasında dün oynanan derbide centilmenlik görüntüleri yaşandı.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka arasında dün oynanan derbide centilmenlik görüntüleri yaşandı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maç öncesi ev sahibi Göztepe taraftarları, iki takımı birlikte tribüne çağırarak alkışladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi iki takıma da çiçek vererek alkış topladı. Karşıyakalı oyuncular da Göztepeli taraftarların centilmen hareketine alkışla karşılık verdi. Grupta Play-Off oynamayı daha önce garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, ezeli rakibini 3-0 mağlup etti.


- İzmir
Kadınlar derbisinde anlamlı hareket
Kadınlar derbisinde anlamlı hareket
Kadınlar derbisinde anlamlı hareket
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Arkas Spor'un konuğu Sorgun Belediyespor Arkas Spor'un konuğu Sorgun Belediyespor Karşıyaka derbisi Karşıyaka derbisi

voleybol, Sigorta, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kadınlar derbisinde anlamlı hareket - Son Dakika
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