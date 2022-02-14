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Kadınlar Futbol Süper Ligi - Son Dakika

Kadınlar Futbol Süper Ligi

14.02.2022 15:51
Kadınlar Futbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Kadın Futbol ile Karagümrük Kadın futbol takımı karşı karşıya geldi.

Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Kadın Futbol ile Karagümrük Kadın futbol takımı karşı karşıya geldi. Kayseri Sümer Stadı'nda oynanan ve 9 golün atıldığı maçı Kayserispor 8-1'lik sonuçla kaybetti.

Stat: Sümer 2 Nolu

Hakemler: Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Sema Çetin

Kayseri Kadın Futbol Kulübü: Senem Servet x, Alina Mahmudova xx (Dk.83 İrem Karaday x), İrem Barut x, Aysun Muradova x (Dk.77 Gülbahar Yıldız x), Saniye Arslano x, Gülşen Urgun x, Şeyma Nur Gençsoy x (Dk.71 Pınar Çeri x), Lamia Alizade x (Dk.46 Şeyma Yücel xx), Sona Rahimova xx, Rabia Koç x (Dk.46 İlayda Karakaya x), Elmas Karakaya x

Karagümrük Kadın Futbol: Duygu Yılmaz xx (Dk.65 Ezgi Oral xx), Marija xx, Msipa xx, Şilan Aykoç xx (Dk.46 Dilek Enli xx), Özge Çamuroğlu xx, Elif Ataol xx (Dk.60 Ayçahan Tekmen xx), Derya Arhan xxx, Ferda İpek xx (Dk.65 Betül Birgül xxx), Milimu xx, Saratou Traore xxxx, Bassira Toure xxx (Dk.77 Gözde Uçar xx)

Goller: Şeyma Yücel Dk.85 (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Saratou Traore Dk.11, 25, 36 ve 88, Derya Arhan Dk.20, Bassira Toure Dk.49 ve 71, Milimu Dk.75 (Karagümrük Kadın Futbol)

Sarı Kartlar: İrem Barut (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Ayçahan, Dilek (Karagümrük Kadın Futbol) - KAYSERİ

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Karagümrük, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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