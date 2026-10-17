Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları sona erdi - Son Dakika
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Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları sona erdi

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Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları sona erdi. Haftanın sonuçları Odunpazarı-Göztepe 29-26, Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat 37-41, Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-27, Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor 26-36 oldu.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Odunpazarı-Göztepe: 29-26

Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat: 37-41

Yalıkavak- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 28-27

Ortahisar Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 26-36

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir BelediyesporBüyükşehir BelediyesporOdunpazarıOrtahisarÜsküdarYozgatManisaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları sona erdi - Son Dakika
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