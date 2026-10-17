Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları sona erdi. Haftanın sonuçları Odunpazarı-Göztepe 29-26, Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat 37-41, Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-27, Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor 26-36 oldu.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Odunpazarı-Göztepe: 29-26
Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat: 37-41
Yalıkavak- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 28-27
Kaynak: AA
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