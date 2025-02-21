Kadınlar Sutopu Dörtlü Final İstanbul'da

Spor

Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları yarın İstanbul'da başlayacak.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyonun yarı finalinde Galatasaray Zena, saat 16.00'da Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina ile karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor da saat 18.00'de Sırbistan'dan Zavk Mladost'la mücadele edecek.

Organizasyonun şampiyonluk ve üçüncülük maçı ise 23 Şubat Pazar günü yapılacak.