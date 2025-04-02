Kafkas: İyi niyet aramıyorum - Son Dakika
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Spor

Kafkas: İyi niyet aramıyorum

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, TFF'ye eleştirilerde bulunarak artık iyi niyet aramadığını söyledi.

02.04.2025 23:22
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- Zeyyat Kafkas: "Artık iyi niyet aramıyorum"

TRABZON - Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Bodrum FK maçının ardından, yaptığı açıklamada, Artık iyi niyet aramıyorum" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakasında Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek yarı finali yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kafkas, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ulaşmak için iki kez aradığını ancak yanıt alamadığını belirterek, "Sayın başkan, bu şehir sizin şehriniz. Bu statta 30 bin kişinin 'TFF istifa' diye bağırması sizin kadar bizi de üzüyor. Çünkü bu kulüpte başkanlık yaptınız ve futboldaki adaletinize inandığımız için size destek olduk. Bugün olsa yine size destek oluruz. Çünkü Trabzonspor başkanlık makamını işgal etmişsiniz. Biz sizden bir ayrıcalık istemiyoruz. Ama bu maçı siz de bizim gibi izlediniz. Maç içinde de hatta iki defa konuştuk. Yani artık ben burada iyi niyet aramıyorum" diye konuştu.

"Trabzonspor büyük bir camia"

Hakem Zorbay Küçük'ün yönetimini eleştiren Kafkas, "Zorbay Küçük ama Trabzonspor çok büyük bir camia. Bu hakem Trabzon'da maç yönetmeye devam ederse hem siz üzüleceksiniz hem biz. Bizim her çektiğimiz sıkıntıyı siz de yaşadığınıza ben inanıyorum. Hala inanıyorum. Çünkü Trabzonsporluluğunuzu kimseyle tartışmam. Ama bugün burada yaşananlar, neydi biliyor musunuz aslında yaşanan? Bu turu geçmemiz önemli değil. Yarı finali dizayn edilmesiydi. Bundan sonraki turdaki maçların dizayn edilmesiydi. Saçma sapan sarı kartlar. Kendi sahasında bu kadar seyircinin önünde pozisyonlara girip teknik analiz yapmama gerek yok. Tüm Türkiye izledi zaten. Ama gerçekten yazık oluyor. Bizim Türk futbolunun gelişmesi adına umudumuz hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun gelişmesi için halen umudumuz var"

Trabzonspor'un genç futbolcularının performansına da değinen Kafkas, "Gençler dün akşam dünyaya Trabzon'dan mesaj verdiler. O elin hakemi gelip burada maç yönetti. Hiç kimse ağzını açmadı. Hatalı penaltı verdi, hatalı değerlendirdi. Ama kimse ağzını açmadı. Ama burada formsuzluk yok. Kötü niyet var. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Politika, Trabzon, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kafkas: İyi niyet aramıyorum - Son Dakika

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