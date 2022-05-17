Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi - Son Dakika
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Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi

17.05.2022 10:59
Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi

Aydın İncirliova'da düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonalarına farklı kategorilerde katılan Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Kahta Esendere Ortaokulu dereceye girdi.

Aydın İncirliova'da düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonalarına farklı kategorilerde katılan Kahta Büyükbağ Ortaokulu ve Kahta Esendere Ortaokulu dereceye girdi.

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldız Erkekler kategorisinde Büyükbağ Ortaokulu takımı Türkiye 2. olurken Küçük Erkekler kategorisinde ise Esendere Ortaokulu takımı Türkiye 3. oldu.

Öğrencilerin iyi bir planlamayla hem derslerinde hem de sporda başarılı olabileceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, spor yapmanın ruhen ve fiziken insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Esendere Ortaokulu Müdürü Ali Kayhan, Büyükbağ Ortaokulu Müdürü ve Antrenör Ziya Duran, Büyükbağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şevket Can, Beden Eğitimi Öğretmenleri Abdusamet Kaya, Sadık Kuzu ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi

YORUMLAR
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Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor Aydın'ın milli meyvesi incir her haliyle sofralardaki yerini koruyor Aydın'da bal verimini artırmak için ana arı dağıtıldı Aydın'da bal verimini artırmak için ana arı dağıtıldı
Kaynak: İHA

İncirliova, Esendere, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahtalı öğrenciler Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi - Son Dakika


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