Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden - Son Dakika
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Spor

Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden

Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe\'de 2 imza birden

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna dahil ettiğini ve bu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni bir kontrat imzalandığı açıklandı.

21.06.2024 15:58
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Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

LEVENT MERCAN İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Son Dakika Spor Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Adem Sevindik null: insanı çok da heyecanlandıracak bir haber değilmiş 18 2 Yanıtla
  • Enver Üçar: Nil fare doğurdu 13 5 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: şov başladi ???????????? 9 8 Yanıtla
  • Hakan Kan: MHY nin heykelini dikmeleri lazım, feneri tam anlamıyla temsil eden tek topçu. 4 7 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Yandaş büyük transfer , kesin sampiyonuz. 6 3 Yanıtla
  • Depechs Modes: mert oturduğu yerden gelsin milyonlar hahahaha 3 0 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya: mhyi hiç izletmediniz dimi morinyoya :))))) 2 0 Yanıtla

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