Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe\'de 2 imza birden

Spor

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

LEVENT MERCAN İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.