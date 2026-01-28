Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu - Son Dakika
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

28.01.2026 18:41
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'dan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 34 yaşındaki oyuncu için Al Ittihad ile anlaşmaya varmaya çok yakın olduğu, oyuncu ve Al Ittihad arasındaki görüşmelerin gün sonuna kadar tamamlanacağı iddia edildi.

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile anlaşmaya varan ancak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad ilebonservis pazarlıklarında uzun süredir sona gelemeyen Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye hazırlandığı iddia edildi.

GÜN SONUNA KADAR GÖRÜŞMELER TAMAMLANACAK

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, gün içerisinde N'Golo Kante transferini resmen sonuçlandıracak. Haberde, sarı-lacivertlilerin, 34 yaşındaki oyuncu için Al Ittihad ile anlaşmaya varmaya çok yakın olduğu belirtildi. Oyuncu ve Al Ittihad arasındaki görüşmelerin gün sonuna kadar tamamlanacağı iddia edildi.

2.5 YILLIK İMZA ATILACAK

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kante ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığı, oyuncunun Arabistan'da kazandığı yıllık ücretten çok daha az bir rakama Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    appiah geliyor appiah. son cümbom bukucu. 43 18 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    bi gel arkadaş ya bigel gözümüz yollarda kaldı 25 5 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaray kande dinlemez 4 6 Yanıtla
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    oş transfer 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
