Kante\'nin son formu Fenerbahçe orta sahasını nasıl değiştirecek? Berke Kosova anlattı

D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, Fenerbahçe'nin dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olan N'Golo Kante transferini değerlendirerek sarı-lacivertlilerin bu hamleyle orta sahada nasıl bir değişim yaşayacağını anlattı. Kante'nin güncel form durumu, fiziksel seviyesi ve takıma sağlayacağı katkılar üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Kosova, transfer sürecinde yapılan açıklamalara da eleştiriler yöneltti.

KANTE TRANSFERİNDE KRİTİK NOKTA: GÜNCEL FORM DURUMU

Berke Kosova, Fenerbahçe yönetiminin transfer süreci tamamlanmadan yapılan açıklamalarının risk taşıdığına dikkat çekerek, "Fenerbahçe yönetiminin transfer bitmeden 'Kante'yi alacağız' ifadeleri yanlıştı, işler ters tepebilirdi" dedi. Ancak gelinen noktada Kante'nin futbol olarak oldukça iyi bir durumda olduğunun altını çizen Kosova, yıldız oyuncunun mevcut takımında da en önemli isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Kosova'ya göre N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye geldiği anda uzun bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymayacak. "Kante, Fenerbahçe'ye geldiği gibi hemen hazır hale gelebilecek bir oyuncu" diyen deneyimli spiker, yıldız futbolcunun profesyonel yaşam tarzı ve oyun disiplini sayesinde kısa sürede takımın merkezine yerleşeceğini ifade etti.

FENERBAHÇE ORTA SAHASINDA SEVİYE ATLAMA VE MUHTEMEL DEĞİŞİMLER

Berke Kosova, Kante'nin orta saha savunmasında dünya futbolunun en özel profillerinden biri olduğunu belirterek, "Kante, orta sahada top kazanma konusunda modern futbolun en önemli örneklerinden biri" değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe'nin mevcut orta saha oyuncularının sahip olduğu özelliklerin toplamının bile Kante'nin oyun etkisine ancak yaklaşabileceğini söyleyen Kosova, bu transferin sarı-lacivertli takımı farklı bir seviyeye taşıyacağını dile getirdi.

"Kante, Fenerbahçe orta sahasına seviye atlatacak" diyen Kosova, yıldız oyuncunun gelişiyle birlikte mevcut rotasyonda da ciddi değişimler yaşanacağını belirtti. Bu doğrultuda Edson Alvarez ve Fred ikilisinin gözden düşebileceğini ifade eden Kosova, Kante'nin ilk 11'de tartışmasız bir şekilde yer alacağını söyledi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yalnızca orta sahayla yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Kosova, "Fenerbahçe'nin bitiren ve ısıran bir santrafora yüzde yüz ihtiyacı var" diyerek transfer politikasının hücum hattında da tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.