Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11\'leri belli oldu

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu oturacak.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.
