Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir - Son Dakika
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Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir

28.05.2022 18:44

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferinde CSKA Sofia'nın santrforu Jordy Caicedo'yla anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Bulgar ekibiyle bonservis konusunda anlaşırsa transferi resmen duyurulacak. Caicedo bu sezon CSKA Sofia'yla çıktığı 46 maçta 22 gol ve 1 asistlik başarılı bir performans sergiledi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, aradığı golcüyü Bulgaristan'da buldu. Siyah-beyazlılar, CSKA Sofia'nın forveti Jordy Caicedo'ya imzayı attırmak için gün sayıyor.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor. Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon euro ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak.

BU SEZON 22 GOL ATTI

Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi. 8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caisedo, 1 gol attı. Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu. Bulgar ekibi ile çıktığı 65 maçta 31 gol atan Caicedo, 4 de asist yaptı.

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Bulgaristan, Beşiktaş, Ekvador, Bulgar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir - Son Dakika
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