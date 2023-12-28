Karabük İdman Yurdu, sol bek mevkiine Ahmet Devret\'i transfer etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu ligin devre arasında ilk transferini sol bek mevkiine yaptı.

Karabük temsilcisi TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan İskenderunspor A.Ş takımından sol bek mevkiinde görev yapan tecrübeli oyuncu Ahmet Devret ile Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım'ın Antalya'da yapmış olduğu görüşmeler sonucunda ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ahmet Devret kariyerinde TFF 1.Lig'de 138, TFF 2.Lig'de 179, TFF 3.Lig 36 ve Türkiye Kupası'nda 30 resmi müsabakaya çıktı.

Karabük İdman Yurdu ligin ilk yarısında topladığı 15 puanın 11'ini son 5 haftada alırken devre arası transferlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARABÜK