Karacabey Belediyespor, Serik'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor, Serik'e 2-1 Yenildi

Karacabey Belediyespor, Serik\'e 2-1 Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'a 2-1 kaybetti.

06.10.2024 12:29
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STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Ersin Erbay, Rıdvan Çevik

KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan (Dk. 70 Ahmet Daş) - Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 70 Ali Aydemir), Saruhan Fındıkçı, Koray Yağcı (Dk.70 Azat Çakar), Muhammed Enes Yılmaz, Ümit Yasin Arslan (Dk. 46 Burak Albayrak), Ömer Faruk Yücel (Dk. 59 Abdullah Balıkçı), Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın

SERİK BELEDİYESPOR: Aydın Bağ - Alihan Kabulas, Feyyaz Belen, Cem Ekinci (Dk. 90 Serhat Yıldız), Şahverdi Çetin (Dk. 79 Selim Dilli), Erkan Eyibil (Dk. 79 Enes Soy), Gökhan Karadeniz (Dk. 79 Bilal Ceylan), Berk İsmail Ünsal (Dk. 69 Burak Aslan), Abdurrahman Üresin, Batuhan İşçiler, Hakan Arslan

GOLLER: Dk.15 Saruhan Fındıkçı (Karacabey Belediyespor) - Dk. 24 Berk İsmail Ünsal, Dk. 53 Erkan Eyibil (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Serhat Kot ( Karacabey Belediyespor) – Erkan Eyibil, Berk İsmail Ünsal, Enes Soy (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor, Serik'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karacabey Belediyespor, Serik'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
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