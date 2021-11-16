2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Karadağ- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Podgorica Şehir
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
Kaynak: AA
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