Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika
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Spor

Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı

Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı'ndan da teklif almasına rağmen A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi. TFF yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım'da oynaması için uygunluk sağlamıştı.

30.09.2024 20:40
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Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi. Sky'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.

A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi.

UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI

TFF yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım'da oynaması için uygunluk sağlamıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Vincenzo Montella'dan davet alması halinde hayali gerçekleşecek. Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yasin Kurban:
    Ne gerek var arkadaş bunun gibi %100 yerli daha iyi oyuncular var. 17 52 Yanıtla
    Hasan Kaya:
    bu adam yabanci mi 9 0
  • yılmaz ekmekci:
    Getek var. Milli diyguları agır basmış, saygıyı hak ediyor 57 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    seni kim ne yapsin paf takimda bile oynatilmaz 6 31 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ben bunu tanımıyorum 6 20 Yanıtla
  • Salih Oguz:
    Çok iyi bir futbolcu.Stutgart vs Madrid maçını izleyen azçok bilir.. 5 1 Yanıtla
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