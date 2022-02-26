'Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı' Manisa'da yapıldı - Son Dakika
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'Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı' Manisa'da yapıldı

26.02.2022 15:02
'Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı' Manisa'da yapıldı

Manisa, Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Hakem Eğitim Semineri ve Terfi Sınavına ev sahipliği yaptı.

Manisa, Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Hakem Eğitim Semineri ve Terfi Sınavına ev sahipliği yaptı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa İl Karate Temsilciliğinin katkılarıyla Muradiye Spor Salonunda yapılan programa Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Manisa Karate İl Temsilcisi Enes Eşsiz ve Türkiye'nin birçok ilinden 200'e yakın ulusal ve uluslararası hakem ve hakem adayları katıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa olarak Türkiye Karate Federasyonun faaliyet programında yer alan hakem eğitim ve terfi sınavına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere hizmet vermek amacıyla Manisa genelinde ciddi yatırımlara imza attığını açıkladı. İl genelinde 100'ün üzerinde yeni yatırımların bulunduğunu söyleyen Öztürk, bu yatırımlar içinde yüzme havuzlarının, gençlik merkezlerinin, çok amaçlı salonların olduğunu kaydetti. Öztürk, "Bütün gayretimiz gençlerimize en iyi şekilde destek olmaktır. Ne yazık ki teknoloji bağımlılığı artıyor. Gençlerimiz bunun farkında değil. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmek için yeni tesisleri hayata geçiriyoruz. Eğitimler veriyoruz, sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin bu tesislerden faydalanarak sosyal hayata katılmalarını destek oluyoruz. Geleceğin başarılı sporcularını, olimpiyat sporcularını buralardan yetiştireceğiz" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Karate İl Temsilciliğine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Hakemlerin sorunları çözüldüğü takdirde genel olarak sorunların yarısının çözüleceğini kaydeden Uğuz, hakemliğin çok önemli olduğunu kaydetti. Uğuz, "Bilgiyi her zaman güçlü tutalım. Onun için bu tür eğitim seminerleri düzenliyoruz. Eğitime katılan bütün hakemlerime başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Uğuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Karate Temsilcisi Enes Eşsiz'e katkılarından dolayı plaket takdim etti. Konuşmaların ardından eğitime geçildi ve uygulamalı sınav yapıldı. - MANİSA

'Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı' Manisa'da yapıldı
'Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı' Manisa'da yapıldı
'Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı' Manisa'da yapıldı

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, gençlik, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Karate hakem eğitim semineri ve terfi sınavı' Manisa'da yapıldı - Son Dakika


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