Karateciler 3 madalya kazandı - Son Dakika
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Karateciler 3 madalya kazandı

17.03.2022 15:50
Karateciler 3 madalya kazandı

Bartın'da yapılan karate şampiyonasına katılan Sivaslı sporcular, müsabakadan 1 altın, 2 bronz madalya ile dönmeyi başardı.

Bartın'da yapılan karate şampiyonasına katılan Sivaslı sporcular, müsabakadan 1 altın, 2 bronz madalya ile dönmeyi başardı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Okul Sporları Gençler A ve B Karate Şampiyonası" Bartın'da düzenlendi.

788 sporcunun katıldığı heyecan dolu şampiyonada, karateciler 4 gün boyunca rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü. Şampiyonaya Sivas'tan 12 sporcu, 1 idareci ve antrenör katıldı.

Sivas'ı şampiyonada temsil eden sporcular kente madalyalarla dönmeyi başardı. Genç kızlar A grubu +68 kiloda yarışan Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İlknur İmece, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Gençler B grubunda 50 kiloda yarışan İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mutlu Türk ve Genç Erkekler B grubunda 62 kiloda yarışan Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Muhammed Arif Kaya ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kente madalyalarla dönen karatecileri kutlayan Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, "Sporcularımız Sivas'a 1 altın, 2 bronz madalya ile döndüler. Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SİVAS

Karateciler 3 madalya kazandı
Karateciler 3 madalya kazandı
Karateciler 3 madalya kazandı

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Bronz Madalya, Türkiye, Bartın, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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