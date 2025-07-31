Karşıyaka\'da Yeni Başantrenör: Faruk Beşok

Karşıyaka Basketbol, başantrenörlük görevine Faruk Beşok'un getirildiğini duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Faruk Beşok ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 Sezonu öncesinde A Takım Başantrenörlüğü görevi için Türk basketbolunun deneyimli isimlerinden Faruk Beşok ile anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Faruk Beşok'un Karşıyaka'mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyor; kendisine camiamıza yeniden hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 1992-1994 ve 2004-2005 yılları arasında oyuncu olarak Karşıyaka forması giyen Faruk Beşok, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başantrenörü olarak Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. - İZMİR