Karşıyaka'dan Bilet İndirimi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka'dan Bilet İndirimi

Karşıyaka\'dan Bilet İndirimi

Karşıyaka, Büyükçekmece maçı biletlerini 400 TL'den 100 TL'ye indirdi. Ligde kalmak için mücadele ediyor.

12.03.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek olan Karşıyaka, sezon başından bu yana 400 TL olarak satışa çıkan biletlerde indirime giderek 100 TL'ye düşürdü.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında 15 Mart Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Maddi problemlerden dolayı kadrosu dağılan ve o günden sonra arka arkaya 9 maç kaybeden yeşil-kırmızılılar, hızlı bir şekilde düşme hattına doğru ilerlemeye devam ediyor. Ligde kalmak için en az iki galibiyete ihtiyacı olan İzmir ekibi, şu anda 8 galibiyet, 12 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Hafta sonu kendisi gibi aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olan Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek olan Karşıyaka, zorlu mücadele öncesinde önemli bir karar alarak müsabaka biletlerinde indirime gitti. Sezon başından bu yana 400 TL'den satışa çıkan biletler, 100 TL'ye indirildi. VIP biletler ise bin TL olarak belirlendi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Karşıyaka 82-75'lik skorla kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Basketbol, Karşıyaka, Etkinlik, Ekonomi, Sigorta, Türkiye, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan Bilet İndirimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu

10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
16:31 Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
16:29 Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:12 Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
15:59 Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
15:40 Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:35 FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
15:31 Konya’da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu Konya'da 4 gündür her yerde aranan genç inşaatın bodrum katında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 12:10:03. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'dan Bilet İndirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.