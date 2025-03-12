Karşıyaka\'dan Bilet İndirimi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek olan Karşıyaka, sezon başından bu yana 400 TL olarak satışa çıkan biletlerde indirime giderek 100 TL'ye düşürdü.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında 15 Mart Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nde Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Maddi problemlerden dolayı kadrosu dağılan ve o günden sonra arka arkaya 9 maç kaybeden yeşil-kırmızılılar, hızlı bir şekilde düşme hattına doğru ilerlemeye devam ediyor. Ligde kalmak için en az iki galibiyete ihtiyacı olan İzmir ekibi, şu anda 8 galibiyet, 12 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Hafta sonu kendisi gibi aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olan Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek olan Karşıyaka, zorlu mücadele öncesinde önemli bir karar alarak müsabaka biletlerinde indirime gitti. Sezon başından bu yana 400 TL'den satışa çıkan biletler, 100 TL'ye indirildi. VIP biletler ise bin TL olarak belirlendi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Karşıyaka 82-75'lik skorla kazandı. - İZMİR