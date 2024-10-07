Karşıyaka'dan Kötü Başlangıç

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BASKETBOLDA sezon öncesi hazırlık döneminde rakiplerini bir bir yenen Karşıyaka, resmi maçlara ise kötü başladı. Sezon öncesi Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde oluşturduğu iddialı kadroyla hazırlık turnuvalarında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray gibi güçlü rakiplerini rahat mağlup eden İzmir ekibi, en büyük hedefi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına evinde Tenerife'ye yenilerek başladıktan sonra ligde de ilk hafta umduğunu bulamadı. Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan yeşil-kırmızılı ekip, parkeden 82-68 mağlup ayrıldı.

"Basketbolda bu yüzdelerle oynamak mümkün değil. Bir sürü boş atış kaçırdık. Bu atışları sayıya çevirmemiz lazım" diyen Ufuk Sarıca, maçın ardından, "İyi bir kadroları var ve iyi oynadılar. Bizim de kötü bir kadromuz yok. Belki onlar kadar geniş bir kadroya sahip değiliz ama daha önce oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz performans bu maçla kıyaslanamayacak şekildeydi. İlk yarı bazı şeyleri yapamadık, oyuna çok geç girdik. Bahçeşehir Koleji de çok yüzdeli oynadı. Hatalarımızın üzerinde çalışıp, düzelteceğiz" açıklamasını yaptı.