Karşıyaka Kulübü Eski Yöneticilerden Can Suyu Aldı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka Kulübü Eski Yöneticilerden Can Suyu Aldı

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, eski yöneticilerinin desteğiyle oyuncuların maaşlarını ödeyerek takımın dağılmasını önledi. Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, 1 milyon TL bağışlayarak kulübe önemli katkıda bulundu. Takım, lider Fenerbahçe Beko ile oynayacağı maç öncesi moral buldu.

31.12.2024 11:40
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

İZMİR'de rakiplerinin aksine şirketleşmeye gitmeyip spor kulübü derneği olarak camiasıyla ayakta kalmaya çalışan kentin en köklü kulübü Karşıyaka'ya eski yöneticilerinden yine hayati can suyu geldi. Geçen ay yönetim istifalarla düştükten sonra kulübün en yüksek bütçeli şubesi Süper Lig ve Avrupa'da mücadele eden basketbol takımının maaşlarını ödeyerek oyuncuların serbest kalmasını önleyen eski yöneticiler, bu ay da ihtar çeken yabancılara maaşlarını yatırarak son gün takımın dağılmasının önüne geçti. Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin de futbola 1 milyon TL bağış yaptı. Başkan İlker Ergüllü'nün yanı sıra eski başkanlar Azat Yeşil, Cenk Karace, kulübe bu sezon da önemli katkı veren eski yöneticiler Nazım Torbaoğlu ve Mustafa Karabağlı'nın katkılarıyla Boutsiele hariç yabancıların maaşları yatırılıp takımda tutuldu. Kulüp, oyuncular serbest kalırsa büyük tehlike yaşamaktan kurtuldu.

Geçen hafta ihtar çekip Anadolu Efes deplasmanına gitmeyen Fransız pivot Boutsiele ise Adriyatik Ligi'nde de mücadele eden Dubai BC ile anlaştı. Kaf-Kaf'tan aylık 46 bin 500 Euro alan oyuncu Dubai ekibinden 40 bin Euro alacağı öğrenildi. Karşıyaka'da yerli oyuncuların maaşları da cuma günü yatırılıp takıma pazar günü ligde iç sahada lider Fenerbahçe Beko'yla oynanacak zirve mücadelesi öncesi moral dopingi yapılacak. Fenerbahçe maçı için de bilet kampanyası organize edilecek. Ay başında 3 yabancının lisanslarını askıya alıp, ardından Yaşar Ailesi'nin ödemesiyle lisansları veren FIBA'ya transfer yasağı taksitinin ödemesi şort sponsorunun desteğiyle yapılacak. Basketbolun ana sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi de kulübün geçmiş kamu yapılandırması taksiti ve basketbolun ocak ayındaki Avrupa deplasmanını da karşıladı.

FUTBOLA AYHAN GÜLTEKİN DESTEĞİ

Karşıyaka'da 24 Aralık'taki kongrede 1 milyon TL bağış sözü vererek kulübe destek kampanyası başlatan Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin sözünü tuttu. Gültekin, kulübe futbol takımı için 1 milyon TL bağış yaptı. Bu parayla teknik heyet ve personelin birer aylık maaşları yeni yıl öncesi yatırılıp moral verildi. Karşıyaka'nın başlattığı bağış kampanyasına ilçedeki esnaflar da hasılatlarını bağışlayarak katkı vermeye başladı. TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışındaki futbol takımına da sezonun kalan kısmı için acil kaynak arayan Kaf-Kaf'ta Ayhan Gültekin, "Ben bağış için sözünü verdiğim 1 milyon TL'yi gönderdim. Sizler de 112 yıllık kulübümüzü yaşatmak ve 2025 yılında şampiyonluklar yaşamak istiyorsanız miktar ne olursa olsun lütfen bağış yapın. Bağışçcıların isimleri yeni yıldan itibaren kulübümüzün resmi hesaplarından açıklanacaktır. Şimdi sahip çıkma zamanı" dedi. Gültekin, ekim ayında ani gelişen rahatsızlığıyla vefat eden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la birlikte sezon başından bu yana şubede görev yapıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Kulübü Eski Yöneticilerden Can Suyu Aldı - Son Dakika

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