Karşıyaka, Kuşadasıspor'u 2-0 Geçti

Spor

Ergin KARATAŞ/ TİRE,

STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Eren Gökmen, Caner Kurt, Beran Yalçın

KUŞADASISPOR: Miraç Fatih - Eyüp, Bilal, Emir Yazıcı, Serkan, Berke, Emir Şenocak, Mirzacan (Dk. 71 Olkan), Abdullah (Dk. 88 İsmail Onur), Muhammet Sait (Dk. 46 Muhammet Fatih), Ferhat (Dk. 80 Hüseyin Cihan)

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet (Dk. 82 Çağatay), İsmail, Abdülkadir, Gökhan Meral (Dk. 65 Ferdi), Kadir, Sefa, Ali Sinan (Dk. 65 Bedran), Mert Torlak (Dk. 46 Erdal), Enes Nalbantoğlu (Dk. 74 Bedirhan), İshak

GOLLER: Dk. 43 İshak, Dk. 73 Enes Nalbantoğlu (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Sefa (Karşıyaka), Emir Yazıcı (Kuşadasıspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka, Kuşadasıspor'u deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Kuşadasıspor'un sahası bakımda olduğu için Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan maça deplasmana akın eden binlerce taraftarının desteğiyle çıkan İzmir ekibi, 43'üncü dakikada İshak ve 73'üncü dakikada Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle rahat bir galibiyet elde etti. Ligde 5 yıl sonra ilk kez 5'te 5 yapan, 6 haftada kalesinde yalnız tek gol gören İzmir temsilcisi puanını 16'ya çıkartarak namağlup zirvedeki yerini korudu. Kuşadasıspor ise oynadığı 6'ncı maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-kırmızılılarda maçta cezalı Hakan Barış'ın yerine Sefa ilk 11'de oynarken, defansın solunda ise Ferdi'nin yerine Gökhan Meral ilk kez görev yaptı.

5'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Ali Sinan'ın sağdan ortasına Sefa'nın gelişine vuruşu yandan auta çıktı.

17'nci dakikada yeşil-kırmızılılar gole yaklaştı, İsmail'in sağdan ortasında ceza sahasında Enes'in aşırtma şutu yan direği sıyırıp auta gitti.

20'nci dakikada Gökhan Meral sol kanatta rakibinden sıyrılıp sıfıra inerek arka direğe ortaladı, Ali Sinan'ın karşı karşıya vuruşunu kaleci çıkardı. Ali Sinan dönen topu tamamlamak istedi fakat top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Enes'le soldan başlayan atakta top defanstan döndü. Devamında ceza sahasında İshak sert bir vuruşla kaleciyi avladı: 0-1.

73'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Kuşadasıspor defansının kafayla kaleciye aktarmak istediği topta araya giren Enes Nalbantoğlu, kaleciyi de geçip topu boş kaleye yuvarladı: 0-2.

Karşılaşmayı Karşıyaka 2-0 kazandı.

TİRE'YE AKIN ETTİLER

Karşıyaka taraftarları gruptaki zirve yarışında Tire'de oynanan Kuşadasıspor deplasmanına akın etti. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda hafta içinde konuk Karşıyaka taraftarları için 5 bin kişilik maraton tribünü ayrıldı. Deplasman tribününün biletleri 400 TL olarak açıklanmasına rağmen binlerce Karşıyakalı takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 otobüslük desteğinin yanı sıra eski ve yeni kulüp yöneticilerinin katkılarıyla yeşil-kırmızılı taraftarların Karşıyaka'ya 100 kilometre mesafedeki Tire'ye ulaşımı için 30 otobüs ayarlandı. Karşıyakalılar otobüsler ve yüzlerce özel araçla Tire deplasmanına gelip kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurdu. Takımlarına büyük itici güç olan yeşil-kırmızılılar maç sonrası galibiyeti takımla birlikte kutladı.