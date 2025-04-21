Karşıyaka\'nın Kabus Haftası

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off öncesi sezonun son 3 maçına ikinci sırada 6 puanlık müthiş avantajla giren Karşıyaka tam da final döneminde üst üste 2 şok mağlubiyetle sarsıldı, son haftaya yerini Belediye Kütahya spor'a kaptırarak girdi. Bursaspor'un şampiyon olduğu grupta geçen hafta taraftarından yoksun çıktığı maçta Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilen Karşıyaka, en yakın rakibi Kütahyaspor'a da art arda ikinci kez son dakikada 3-2 mağlup oldu. Silifke önünde geriye düşüp uzatmada beraberliği bulmasına rağmen 90+3'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle yenilip sıralamadaki yerini riske atan Kaf-Kaf, sezonun en önemli maçlarından birinde Kütahya'ya da uzatmada teslim oldu. Deplasmanda ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen 88'de geçen hafta olduğu gibi yine İshak'la beraberliği yakalayan İzmir ekibi, 90+2'de yediği golle yıkıldı.

Grupta 57 puanda kalan yeşil-kırmızılı ekip, puan tablosunda kendisini yakalayan Kütahyaspor'a olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü verdi. İkincilik ve Play-Off'ta direkt grup finaline kalmak için son hafta cumartesi günü taraftarı önünde ezeli rakibi Bursaspor'u yenmek zorunda olan Karşıyaka'ya sadece kazanmak yetmeyecek. Kaf-Kaf, Kütahyapor'un yine 55 puanla ikincilik şansı bulunan Düzcespor'a deplasmanda puan kaybetmesini bekleyecek. Play-Off yarışındaki Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak 55 puanlı Muşspor'un da ikincilik şansı var. Sürpriz puan kayıplarıyla rakiplerini son hafta öncesi ikincilik yarışına ortak eden Karşıyaka'nın kaderi yalnız kendi elinde olmayacak. Kaf-Kaf son hafta berabere kalır, Kütahya kazanamazsa üçlü averaj hesapları da devreye girecek.

KÜTAHYASPORLU ARDA KIZDIRDI

Karşıyaka'nın Belediye Kütahyaspor deplasmanı sonrası saha karıştı. Karşılaşmanın sonunda bir Kütahyaspor taraftarı elinde kulübünün bayrağı ile sahaya indi. Bu taraftar, Karşıyaka taraftarlarının olduğu yere yakın bir şekilde bayrağı salladı. Takımının galibiyet golünü atan Kütahyasporlu Arda Keser, taraftardan aldığı bayrağı Karşıyaka taraftarının önünde sahaya dikerek tribünü iyice tahrik etti. Başkan İlker Ergüllü maç sonrası yaşananlara tepki gösterip, "Maç boyu sadece takımını destekleyen taraftarlarımızın bulunduğu tribüne karşı yapılmış bu hareket ne sporcuya ne de bir spor kulübüne yakışmamakta olup bize verilen cezaların adiliyeti için gereken yapılmalıdır" dedi.

KABUS HAFTASI

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, aynı haftada hem basketbolda hem de futbolda kabusu yaşadı. Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız yer alan Kaf-Kaf, cumartesi günü düşme hattındaki Manisa Basket'e 100-79 yenilip ikili averaj üstünlüğünü rakibine verirken güçlü rakiplerle karşılaşacağı son 4 haftaya küme düşme korkusunu üzerinden atamadan girdi. Futbolda 7 yıldır yer aldığı 3'üncü Lig'de grubunda aylardır Play-Off'ta direkt finale kalarak kendisine çok büyük avantaj sağlayacak ikinciliği bırakmayan yeşil-kırmızılı ekip, en önemli deplasmanda en yakın rakibi Kütahyaspor'a yenilince son hafta öncesi yerini kaptırdı.