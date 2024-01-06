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Karşıyaka, transferler için imzaları bekliyor - Son Dakika
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Karşıyaka, transferler için imzaları bekliyor

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka, ara transfer döneminde birçok futbolcuyla prensipte anlaşsa da henüz resmi imzaları atamadı. Takımın taraftarları ve teknik heyeti, transferlerin bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Karşıyaka'nın listesinde Bucaspor 1928'den ayrılan Taşkın Çalış ve Amed Sportif'e giden futbolcular bulunurken, yönetimin gözü 1. Lig'den boşa çıkacak tecrübeli futbolcularda olduğu belirtiliyor.

Karşıyaka, transferler için imzaları bekliyor
06.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:00
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transferde birçok ismi gündemine alıp bazı futbolcularla prensipte el sıkışan Karşıyaka'da taraftarlar bir an önce imzaların atılmasını bekliyor.

İlk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamladıktan sonra şampiyonluk için devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, henüz resmi olarak listesindeki isimleri bünyesine katamadı. Antalya'daki 10 günlük devre arası kampının 5 günü geride kalırken taraftarlar ve teknik heyet transferler konusunda sabırsız. İzmir temsilcisi, hafta başından itibaren prensipte anlaşarak takımlarından ayrılmalarını beklediği futbolcuların işini bitirmeyi amaçlıyor. Karşıyaka'nın listesindeki Bucaspor 1928'den ayrılan Taşkın Çalış, Amed Sportif'in yolunu tutarken, yönetimin gözünün Altay'dan boşa çıkmayı bekleyen 1'inci Lig'in tecrübeli futbolcularda olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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