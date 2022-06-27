Karşıyaka'ya gol kralı - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'ya gol kralı

27.06.2022 17:40
Karşıyaka'ya gol kralı

Karşıyaka, geçen sezon 3. Lig 2. Grup'ta gol kralı olan İskenderunspor'un forveti Emre Gemici ile sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, geçen sezon 3. Lig 2. Grup'ta gol kralı olan İskenderunspor'un forveti Emre Gemici ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, dış transferde ilk imzayı attırdı. Yeşil-kırmızılılar, İskenderunspor ile şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki golcü Emre Gemici'yi renklerine bağladı. 3. Lig 2. Grup'ta 19 golle krallık tacını takan Emre Gemici; Kayseri Şeker, Niğde Anadolu, Orduspor, Muğlaspor, Çorum FK, Pazarspor, Nevşehir Belediye, Malatya Yeşilyurt formalarını da giymişti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Karşıyaka'da golcü tamam Karşıyaka'da golcü tamam Karşıyaka'ya Pump Track Pisti Geliyor Karşıyaka'ya Pump Track Pisti Geliyor
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya gol kralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:24:04. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'ya gol kralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement