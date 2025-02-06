Karşıyaka, Yağız Sertoğlu ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yardımcı antrenör Yağız Sertoğlu ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da görev alan Yağız Sertoğlu'nun takımda yardımcı antrenör olarak göreve getirildiği belirtildi.
Sertoğlu, daha önce Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Konyaspor ve Manisa Basket'de de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
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