Kaş Ova Spor Salonu Kaşlı çocukların ortak buluşma noktası oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaş Ova Spor Salonu, Kaş ilçesinde yaşayan çocukların ortak buluşma noktası haline geldi. Spor salonunda çocuklar basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında eğitim alırken, ASFİM bünyesinde ise jimnastik derslerine katılıyor. Eğitim alan çocuklar, spor yapmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor ve keyifli vakit geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde hayata geçirilen Ova Spor Salonu, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesine katkı sağlıyor. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik gibi birçok branşta eğitim verilen Ova Spor Salonu'nda geleceğin sporcu adayları yetiştiriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, hem sportif becerilerini geliştiriyor hem de disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanıyor. Modern donatıları ve güvenli ortamıyla dikkat çeken spor salonu, çocukların spor yaparken sosyalleşmelerine de imkan tanıyor.

Kaş'ta sporun adresi ova spor salonu

Kaş Ova Spor Salonu Birim Sorumlusu Gürkan Keçeli, çocukları sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Spor salonumuzda basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız burada sportif faaliyetlere katılırken aynı zamanda zihinsel ve bedensel gelişimlerini de destekliyoruz. 8-16 yaş arası çocuklarımıza yönelik kurslarımız bulunuyor. 2023 yılında hizmete açılan Kaş Ova Spor Salonu kısa sürede Kaşlı çocuklarımızın buluşma noktası haline geldi. Çevre mahallelerdeki okullardan gelen çocuklarımız da tesisimizden faydalanarak spor yapma imkanı buluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Ova Spor Salonu'nda jimnastik eğitimi

ASFİM'de görev yapan eğitmen Begüm Durna Gergin, Kaş Ova Spor Salonu'nun çocuklar için sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bir oyun ve etkinlik merkezi olduğunu vurguladı. Spor Salonu'nda çocuk jimnastiğinin yanı sıra pilates, step, aerobik ve zumba derslerinin de verildiğini söyleyen Gergin, çocukların kendi yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli ve öğretici etkinliklere katıldığını ifade ederek, "Derslerimizde temel jimnastik hareketleri, duruş çalışmaları, taklalar ve çeşitli parkurlar yer alıyor. Bu sayede çocuklarımız hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de paylaşmayı, özgüven kazanmayı ve sorumluluk almayı öğreniyor. Akranlarıyla uyum içinde gerçekleştirilen derslerimiz oldukça verimli geçiyor" diye konuştu.

Velilerden spor salonuna tam not

Velilerden Zeynep Uysal, kızının sporla ilk kez Kaş Ova Spor Salonu'nda tanıştığını belirterek, "Kızım Aslıhan burada jimnastiğe başladı, yaklaşık 3-4 aydır da voleybol eğitimi alıyor. Bu bölgede çocukların sosyalleşebileceği alanlar oldukça sınırlı. Büyükşehir Belediyemizin açtığı bu spor salonu, çocuklarımız için önemli bir sosyal aktivite imkanı sunuyor. Kızım burada alanında uzman eğitmenler ve yaşıtlarıyla birlikte aldığı eğitim sayesinde hem beceri kazandı hem de özgüveni arttı. Ben de lokanta işletiyorum, çocuklarımı buraya güvenle bırakıp işlerimi rahatlıkla halledebiliyorum" dedi.

Velilerden Eşref Erdem ise iki kızının da Ova Spor Salonu'ndan faydalandığını ifade ederek, birinin basketbol, diğerinin ise jimnastik eğitimi aldığını söyledi. Çocuklarını spor salonuna getirdikleri sürede kendi işleriyle ilgilenme fırsatı bulduklarını belirten Erdem, "Büyük kızım voleybolu burada öğrendi. Spor salonumuzdan çok memnunuz" diye konuştu. - ANTALYA