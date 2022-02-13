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Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika

Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

13.02.2022 21:53

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve galibiyeti zorladığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve galibiyeti zorladığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mateos, "Çok gidip gelen bir mücadele oldu. İki takım sürekli galibiyeti zorladı. Maç belli bölümlerde koptu, belli bölümlerde kompakt oynandı. Geriden çıkarken sistemi ve dizilişi değiştirdik. Kasımpaşa her seferinde karşımıza farklı şekilde geldi. Candeias ile yakaladığımız pozisyonu gole çevirebilsek galip ayrılabilirdik. Kasımpaşa da yakaladığı pozisyonları değerlendirebilse galip gelebilirdi." diye konuştu.

Müsabakada mücadele eden genç oyuncuların performansıyla ilgili konuşan Felipe Sanchez Mateos, "Onlar için çok mutluyuz. İlk maçlarıydı. Çok iyi oynadılar. Çok iyi performans gösterdiler. Takımımızın en önemli gücü her bir oyuncunun her an maça açık olmaları." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

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Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika Spor


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