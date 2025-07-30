Kasımpaşa, Baldursson'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

23 yaşındaki futbolcu, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giydi.