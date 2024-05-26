Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Maçta da Costa'nın golüyle Kasımpaşa öne geçti.

26.05.2024 19:51
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Fall, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra pasını ortaya çıkardı. Altı pas içerisinde iyi yer tutan da Costa, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin, yakın köşeye gelen topu oyun alanına geri çeldi.

20. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, topu oyun alanına çeldi.

35. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ taraftan ortasında uzak kale direğinde Semih'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Zai, Ngoy, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Masuaku, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Svensson, Salih Uçan, Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Ghezzal, Necip Uysal, Azad Demir, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Gol: da Costa (dk. 4) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Porozo (Kasımpaşa) Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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